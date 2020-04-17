Şu sıralar sıfır otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesi az olan vatandaşlar için 30 bin ve 35 bin TL arasındaki 2.el dizel otomobilleri haberimizde liste halinde verdik. Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs salgını, dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de etkisini gösteriyor. Dünya genelinde borsaları ve neredeyse tüm ekonomik faaliyet alanlarını etkileyen virüs, otomotiv sektörüne de darbe vurdu. Bu dönemde dünyaca ünlü birçok otomotiv üreticisi, üretime ara vermek zorunda kaldı. Türkiye'de, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu. İşte 17 Nisan itibari ile sahibinden en ucuz ikinci el araba modelleri listesi! Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD / 2.4 JTD (2000-2002 Model)
Audi A4 1.9 TDI (1995-1996 Model)
Audi A6 2.5 TDI (1997 Model)
BMW 325td / 325tds (1994-1996 Model)
Alfa Romeo 147 1.9 JTD (2002-2003 Model)
BMW 525tds (1993-1997 Model)
Chevrolet Aveo HB / Sedan 1.3 D (2012 Model)
Citroen C1 1.4 HDi (2007-2009 Model)
Citroen C2 1.4 HDi (2006 Model)
Citroen C3 1.4 HDi / 1.6 HDi (2004-2012 Model)
2005 Model Renault Clio
2005 Model Hyundai Accent
2006 Model Fiat Palio
2006 Model Fiat Linea
2005 Model Dacia Logan
2001 Model Opel Vectra
2004 Model Ford Fiesta
Koronavirüs araç fiyatlarını da vurdu! Rakamlar değişti...
Söz konusu gelişmelerin, ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart'ta görüldüğü Türkiye'de, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasına yansımaları da merak konusu oldu.
Online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80'i fiyatlarını aşağı çekti
AA muhabirinin,edindiği bilgilere göre, ikinci el piyasasında görülen fiyat artışının virüs nedeniyle gerilemeye başladığına işaret etti.
Buna göre, son dönemlerde suni fiyat artışlarının görüldüğü ikinci el online pazarda araç fiyatları, virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayının ilk 2 haftasında (1-17 Mart) şubat ayına kıyasla yüzde 2,5 geriledi. Bu dönemde online pazarda ilan veren kurumların yüzde 80'i fiyatlarını aşağı yönlü revize etti. Satışa çıkan araç adetlerinde ise bir düşüş ve ya yükseliş görülmedi.