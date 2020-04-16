Son dakika haberi: YÖK Başkanı Yekta Saraç, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Saraç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk.

Meclisimizden geçen yükseköğretimle ilgili maddeler, sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi.

Vakıf üniversitelerinde ücretsiz okuyan öğrenci sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 10 bin artacak.

Vakıf üniversitelerinde çalışan 23 bini aşkın öğretim elemanına ödenen ücret, devlet üniversitelerindeki emsallerinden düşük olmayacak."

YÖK İLE BAKANLIK ARASINDA PROTOKOL

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.