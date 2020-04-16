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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 09:57
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    • 16.04.2020 10:10
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    Son dakika: Başkanı duyurdu: Bu ülke için bir ilk

    Son dakika haberleri... Başkanı yaptığı açıklamada, " fakültelerinin gelir fazlalarının belli kısmı ile artık daha fazla öğrencimize öncelikli alanlarda doktora bursu vereceğiz. YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk" ifadelerini kullandı.

    YÖK Başkanı duyurdu: Bu ülke için bir ilk

    Son dakika haberi: Başkanı , gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Saraç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "YÖK, ilaç, aşı, tohum gibi stratejik projelerde birden fazla üniversitenin katılımıyla ortak araştırma merkezi kurabilecek. Bu, ülke için ilk.

    Meclisimizden geçen yükseköğretimle ilgili maddeler, sistemin gittikçe daha sağlam bir zemine oturduğunun göstergesi.

    Vakıf üniversitelerinde ücretsiz okuyan öğrenci sayısı, geçen seneye göre yaklaşık 10 bin artacak.

    Vakıf üniversitelerinde çalışan 23 bini aşkın öğretim elemanına ödenen ücret, devlet üniversitelerindeki emsallerinden düşük olmayacak."

    YÖK İLE BAKANLIK ARASINDA PROTOKOL
    Öte yandan Gençlik ve ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, "Gönüllülük Çalışmaları" üniversitelerde seçmeli ders olacak.

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