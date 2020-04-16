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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 15:51
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    • 16.04.2020 15:51
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    Son dakika: i şubat ayında arttı

    tarafından açıklanan Şubat 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Şubat 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarak 123,71 seviyesinde gerçekleşti.

    Konut satışları Şubat ayında hız kesmedi

    Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından Şubat 2020 dönemine ilişkin i verileri açıklandı.

    Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Şubat 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarak 123,71 seviyesinde gerçekleşti.

    Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,94 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,40 artış kaydetti.

    Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre , ve 'de sırasıyla yüzde 2,18, 2,21 ve 2,45 artış gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10,12, 13,00 ve 15,94 artış gösterdi.

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