Son dakika: Devletten 1.177 lira destek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 6 önemli düzenleme!

Kimi çalışanlar ise işverenin isteği ile ücretsiz izne çıkartıldı. Ücretsiz izin, iş kanununda yeri olmayan bir uygulama. Kanun teklifi ile öncelikle ücretsiz izin yasal hale geliyor.

Kanun teklifinin yasalaşıp da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süre içinde işverenler, çalışanlarına tamamen ya da kısmen ücretsiz izin verebilecek.

Diyelim ki, yasa 20 Nisan'da çıktı, 20 Temmuz'a kadar işveren, çalışanını ister bir aylık süreyle, isterse de 3 aylık süreyle ücretsiz izine ayırabilecek. İşveren, ücretsiz izin uygulamasına gideceğini çalışana bildirmek ya da çalışandan onay almak zorunda da değil.