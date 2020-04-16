Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentindeki bir petrol kuyusuna silahlı saldırı düzenledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, DEAŞ'lı teröristler gece saatlerinde Kerkük'ün güneybatısındaki Hebaziye petrol kuyusuna silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıya, kuyunun güvenliğini sağlayan polislerce karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Bir polis yaralandı.

Kerkük'te konuşlu Irak ordusuna bağlı 61.Tugay tarafından yapılan açıklamada da, DEAŞ'ın vilayette uyuyan hücrelerine operasyonların günlük olarak düzenlenip, teröristlerin yakalandığı ifade edildi.

DEAŞ, 13 Nisan'da Kerkük'ün güneyinde Havice ilçesindeki polis noktasına bir saldırı düzenlemiş, olayda 1 polis hayatını kaybetmişti.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının desteğiyle, 14 Nisan'da Kerkük'teki DEAŞ hedeflerine düzenlenen saldırıda 1 Irak askeri ve DEAŞ mensubu 23 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.