Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,89 yükselişle 96.705,97 puana çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 851,05 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 96.705,97 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,96 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,78'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 3,12'yle spor oldu.

Yurt içinde küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve döviz kurundaki yükselişe paralel dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,73 değer kaybederek 95.854,92 puandan kapandı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde derin hasara işaret ettiğini, talebe yönelik endişelerle de petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdüğünü belirterek, tüm bunların yatırımcı risk algısını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin yanı sıra tahvil piyasalarındaki gelişmelerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.200 puanın destek olarak izleneceğini, 99.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.