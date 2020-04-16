Maske SMS kodu nasıl alınır? E-Devlet ücretsiz maske kodu sorgulama ekranı var mı?

Ücretsiz maske SMS kodu nasıl alınır? Maske SMS kodu alma yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ücretsiz maske almak için telefonunuza gelen SMS kodunu ve T.C. kimlik numaranızı göstermeniz gerekiyor. Bunlarla birlikte eczanelerden 10 gün için 5 maske alabilirsiniz. Peki, ücretsiz maske SMS kodu nasıl alınır? Maske kodu E-Devlet'ten sorgulanabiliyor mu? İşte, evlerinde maske almak için bekleyen vatandaşların merak ettikleri!

ÜCRETSİZ MASKE KODU NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske SMS kodu almak için bir başvuru işlemi yapmanız gerekmiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara otomatik olarak mesaj atılıyor. Size mesaj geldiğinde bu kodla birlikte eczanelerden maskenizi alabilirsiniz. Kod gelmeden eczanelere gitmemeniz gerekiyor.