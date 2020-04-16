Günlük 39 TL müjdesi! Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Ücretsiz izne çıkanlara destek!

Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ücretsiz izinde yeni gelişme yaşandı. İşyerlerine 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirildi. Bu yasak kapsamında, işverenler çalışanlarını 3 ay ücretsiz izne yollayabilecek. Peki, ücretsiz izne çıkanlar ne yapacak? Hazırlanan paketle devlet tarafından işçilere günlük 39 TL ödeme yapılacak. Aylık olarak hesaplandığında, işçiler bir ayda 1.170 TL ödeme alacak. Peki, ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? İşte detaylar!
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Corona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen Geçici 10. madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süre için bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklanıyor.
Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilecek. İşverene fesih yerine işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınıyor. İşveren işçiden onay almadan ücretsiz izin uygulamasını başlatabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaları halinde işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği öngörülüyor.
Milliyet'in haberine göre, kanun ücretsiz izin için öncelikle kısa çalışmaya başvuru şartı aramasa da nakdi ücret desteği için ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçileri öngördüğünden, ücretsiz izin için kısa çalışmaya başvurunun bir ön şart olduğu iddia edilebilir.
Bununla birlikte yararlanamama durumu, sadece başvuru yapılmasına rağmen ödeneğe hak kazanamamış anlamında değil de işverenin kısa çalışmaya başvurmamış olması nedeniyle yararlanamama durumunu da içerecek şekilde geniş yorumlanırsa, işverenin ücretsiz izne çıkarmak için önce kısa çalışmaya başvurma şartı aranmayacaktır. Düzenleme bu şekilde yasalaşırsa işveren üç ay için isterse kısa çalışma başvurusu yapmadan doğrudan ücretsiz izin verebilir.
Ücretsiz izin süresi azami 3 aydır. Daha kısa sürelerle verilmesi mümkündür. 3 aylık fesih yasağı süresini ve dolayısıyla ücretsiz izin süresini 6 aya uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmiş durumda.
ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.
Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.
ÜCRETSİZ İZİN ŞARTLARI!
Ücretsiz izin durumu iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Eğer ücretsiz izni işveren tarafından teklif edilmişse, işverenin ücretsiz izin teklifini işçiye yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir. İşçi de bu beyanı 6 iş günü içinde yazılı olarak cevaplamalı. Eğer işçi bunu kabul etmezse, işveren tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkaramaz.
İşçinin teklife olumsuz cevap vermesi halinde işveren eğer bu isteğinde ısrarcıysa bu durum işçi açısından haklı fesih sebebi sayılır ve istenirse feshedebilir. Bir yıllık çalışma süresini doldurmuşsa kıdem tazminatı da isteyebilir.
Bazı durumlarda ise işçinin yasalarca verilmiş ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır. Bunlar
– Yeni doğum yapmış olan kadın çalışanın hakkı olan 16 haftalık (çoğul gebelik halinde 18 haftalık) ücretli izin süresi tamamlanmışsa işçi isterse 6 aya kadar ücretsiz kullanabilir.
– Ücretli izinlerini iş yerinin ikamet ettiği yerden uzak bir yerde geçirecekse 4 gün ücretsiz izin kullanabilirler.