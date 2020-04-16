Günlük 39 TL müjdesi! Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Ücretsiz izne çıkanlara destek!

Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ücretsiz izinde yeni gelişme yaşandı. İşyerlerine 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirildi. Bu yasak kapsamında, işverenler çalışanlarını 3 ay ücretsiz izne yollayabilecek. Peki, ücretsiz izne çıkanlar ne yapacak? Hazırlanan paketle devlet tarafından işçilere günlük 39 TL ödeme yapılacak. Aylık olarak hesaplandığında, işçiler bir ayda 1.170 TL ödeme alacak. Peki, ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? İşte detaylar!

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Corona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen Geçici 10. madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süre için bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklanıyor.