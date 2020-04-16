Çalışana hızlı destek: Kısa çalışma ödeneği beyanla verilecek

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salgını sürecindeçalışanları korumakiçin dört koldan tedbirlerihayata geçirirken, bu kapsamdadevreye alınan kısaçalışma ödeneğinde süreçhızlandırılıyor. Sadeceişveren beyanıyla ödenekverilebilecek. Meclis'tekitorba teklife göre; Covid-19 sebebiyle işverenlerinyaptıkları zorlayıcı sebepgerekçeli kısa çalışmabaşvuruları için, uygunluktespitinin tamamlanmasıbeklenmeksizin,işverenlerinkısa çalışmaödemesi gerçekleştirilecek.İşverenin hatalı bilgivermesi nedeniyle yapılanfazla ödemeler, faiziile işverenden tahsil edilecek.İşçiler, bu ödenek ile,3 ay süreyle maaşına göreaylıkarasında para alacak.Öte yandan yoğun talepgören ürünlerde stokçuluğa500 bin liraya kadarceza kesilecek.