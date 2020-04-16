Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çalışana hızlı destek: Kısa çalışma ödeneği beyanla verilecek

    , Coronavirüs salgını sürecinde çalışanları korumak için dört koldan tedbirleri hayata geçirirken, bu kapsamda devreye alınan kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlandırılıyor. 200 binden fazla firmanın 2 milyondan fazla çalışan için başvurduğu kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlandırılıyor. Sadece işveren beyanıyla ödenek verilebilecek.

    Çalışana hızlı ödeme
    Hükümet, Coronavirüs salgını sürecinde çalışanları korumak için dört koldan tedbirleri hayata geçirirken, bu kapsamda devreye alınan kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlandırılıyor. Sadece işveren beyanıyla ödenek verilebilecek. Meclis'teki torba teklife göre; Covid- 19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, faizi ile işverenden tahsil edilecek. İşçiler, bu ödenek ile, 3 ay süreyle maaşına göre aylık bin 753-4 bin 380 lira arasında para alacak. Öte yandan yoğun talep gören ürünlerde stokçuluğa 500 bin liraya kadar ceza kesilecek.
    Haberler Ekonomi Çalışana hızlı destek: Kısa çalışma ödeneği beyanla verilecek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri