Çalışana hızlı destek: Kısa çalışma ödeneği beyanla verilecek

Hükümet, Coronavirüs salgını sürecinde çalışanları korumak için dört koldan tedbirleri hayata geçirirken, bu kapsamda devreye alınan kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlandırılıyor. Sadece işveren beyanıyla ödenek verilebilecek. Meclis'teki torba teklife göre; Covid- 19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, faizi ile işverenden tahsil edilecek. İşçiler, bu ödenek ile, 3 ay süreyle maaşına göre aylık bin 753-4 bin 380 lira arasında para alacak. Öte yandan yoğun talep gören ürünlerde stokçuluğa 500 bin liraya kadar ceza kesilecek.