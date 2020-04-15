Sigortası olmayana da tedavi ücretsiz

Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede örnek bir mücadele sürdürürken, sosyal güvencesi olmayan da ücretsiz tedavi edilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla Covid-19 tanısı konulanların test, tedavi, ekipman ücretlerini devlet karşılayacak. Kararda, "Sosyal güvencesine bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan; hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı kişisel koruyucu ekipmandan, teşhiste kullanılan testler, kitler ve bunlara ilişkin sair ekipmandan, tedavide kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanılacak" denildi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ