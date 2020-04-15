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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 Gazete
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    olmayana da tedavi ücretsiz

    Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede örnek bir mücadele sürdürürken, sosyal güvencesi olmayan da ücretsiz tedavi edilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla Covid-19 tanısı konulanların test, tedavi, ekipman ücretlerini devlet karşılayacak.

    Sigortası olmayana da tedavi ücretsiz
    Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede örnek bir mücadele sürdürürken, sosyal güvencesi olmayan da ücretsiz tedavi edilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla Covid-19 tanısı konulanların test, tedavi, ekipman ücretlerini devlet karşılayacak. Kararda, "Sosyal güvencesine bakılmaksızın tüm kişiler, 'nca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan; hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı kişisel koruyucu ekipmandan, teşhiste kullanılan testler, kitler ve bunlara ilişkin sair ekipmandan, tedavide kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanılacak" denildi.


    HAZAL ATEŞ
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