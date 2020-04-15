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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 09:22
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    • 15.04.2020 09:31
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    15 Nisan yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

    15 Nisan yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı alan binlerce kişi, maaşların yatıp yatmadığını merak ediyor. Her ay düzenli olarak yatırılan maaşlar sayesinde evde bakıma ihtiyacı olan kişilere yardım yapılıyor. Peki, yatan iller hangileri? Yanıtı haberimizde…

    Evde bakım maaşı 15 Nisan yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Nisan Çarşamba! Birçok ilde evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilerin ailelerine verilen evde bakım parası (maaşı) Nisan ayı için yatırılıyor. Şu ana kadar evde bakım maaşının yatırıldığı il sayısı 25'i geçti. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi! Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    15 Nisan itibariyle 27 ilde evde bakım maaşı yatırıldı. İşte o illerin listesi:

    1- Hatay

    2- Tokat

    3- Aksaray

    4- Antalya

    5- Samsun

    6- Osmaniye

    7- Ordu

    8- Diyarbakır

    9- Edirne

    10- İzmir

    11- Karabük

    12- Ankara

    13- Denizli

    14- İstanbul

    15- Konya

    16- Şanlıurfa

    17- Zonguldak

    18- Uşak

    19- Afyonkarahisar

    20- Bilecik

    21- Mersin

    22- Manisa

    23- Sakarya

    24- Van

    25- Erzurum

    26- Çanakkale

    27 - Sivas

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.

    2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

    Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

    Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

    Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

    Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

    Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak: Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

    Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olab
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