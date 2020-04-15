SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 381,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382 liradan, 2 bin 516 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 537 liradan, 348,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,50 liradan, 2 bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 479 liradan, bin 230 liradan alınan Yarım Ziynet bin 240 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.

ALTININ KİLOGRAMI 381 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 377 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 381 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 821 milyon 946 bin 210,94 lira, işlem miktarı ise 2.214 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 826 milyon 174 bin 476,27 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.