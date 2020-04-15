Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir görülüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 381 bin liraya yükseldi. Bu kapsamda güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler "Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda güncel durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 381,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382 liradan, 2 bin 516 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 537 liradan, 348,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,50 liradan, 2 bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 479 liradan, bin 230 liradan alınan Yarım Ziynet bin 240 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.
ALTININ KİLOGRAMI 381 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin 450 lira, en yüksek 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 381 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 821 milyon 946 bin 210,94 lira, işlem miktarı ise 2.214 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 826 milyon 174 bin 476,27 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.717,35 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.717,35 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 381 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8457 lira, satışta 6,8731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7704 lira, satışta 6,7976 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0901, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 107,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 9,17 düşerek 26,14 dolardan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI 2,500 LİRAYI AŞTI
Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenlerden de ağır geçeceğine ilişkin açıklamalarla altın fiyatları küresel piyasalarda yedi yılın zirvesine tırmanırken, iç piyasada da Cumhuriyet altını 2,500 lirayı aştı.
Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altın zirveyi sevdi" başlıklı yorumunda şu değerendirmeyi yaptı:
"Altın arzında yaşanan sıkıntılar, korona virüsünün hâlâ önemli bir endişe kaynağı olarak kalmaya devam etmesi ve makroekonomik verilerdeki zayıflık ons altının son yedi yılın zirvesinde tutunmasını sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında 1720 doların öne çıktığını düşünüyoruz. Öyle ki bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü hareket etme eğiliminin momentum kazanacağını söylemek mümkün. Olası geri çekilmelerde ise 1700 desteğini izleyeceğiz."
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), Covid-19 salgının etkisiyle petrol talebinde büyük düşüşler olacağını ortaya koyan raporunun açıklanmasının ardından petrol fiyatları yeniden düşmeye başladı.
ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 19.22 dolara kadar geriledikten sonra, rapor öncesi düzeylerinden yüzde 2.14 düşüşle 19.65 doardan işlem görmeye başladı. Böylece ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 20.41 ve yolbaşına göre de yüzde 65.89 gerilemiş oldu.
Bunun yanında, uluslararası ölçüt olarak öne çıkan Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 3.68 düşüşle 28.51 dolara geriledi. Bu gelişmenin ardından, Brent petrolünde haftalık düşüş yüzde 10.02'yi bulurken, yılbaşından bu yana kayıpları da yüzde 54.16 olarak gerçekleşti.
Spot piyasada ise Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 6.05 düşüşle 28.27 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 4.29 düşüşle 26.74 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.58 düşüşle 15.52 dolar,
- altın, yüzde 0.31 düşüşle 1,722.02 dolar,
- bakır, yüzde 3.11 artışla 5,188.50 dolar,
- platin, yüzde 0.13 artışla 783.33 dolar,
- paladyum yüzde 2.95 düşüşle 2,167.43 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liradan, çeyrek altın 628 liradan, Cumhuriyet altını da 2,507.50 liradan satılıyor.