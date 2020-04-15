Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    18 bin kişiye iş

    Coronavirüs salgını ile mücadeleye omuz veren üniversite hastaneleri, ler de hizmetlerin aksamaması, etkin mücadele için sağlık personeli takviyesi yapıyor.

    18 bin kişiye iş
    Coronavirüs salgını ile mücadeleye omuz veren üniversite hastaneleri, ler de hizmetlerin aksamaması, etkin mücadele için sağlık personeli takviyesi yapıyor. 45 şehirdeki hastaneler sağlık personeli alımı için ilana çıktı. üzerinden kamu ve özel hastanelere 18 bin personel alımı yapılacak. İlanlara göre, hastanelere en çok ambulans sürücüsü, sağlık personeli, klinik destek elemanları, güvenlik görevlisi ve işçi alınıyor. Bu açık işlere başvurmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR'un internet sayfası üzerinden 'iş arayan kaydı' oluşturması gerekiyor. Kayıtlı olan herkes e-Devlet üzerinden, yayınlanan tüm iş ilanlarına online başvuru gerçekleştirilebilir.


    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi 18 bin kişiye iş
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri