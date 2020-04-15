18 bin kişiye iş

Coronavirüs salgını ile mücadeleye omuz veren üniversite hastaneleri, özel hastaneler de hizmetlerin aksamaması, etkin mücadele için sağlık personeli takviyesi yapıyor. 45 şehirdeki hastaneler sağlık personeli alımı için ilana çıktı. İŞKUR üzerinden kamu ve özel hastanelere 18 bin personel alımı yapılacak. İlanlara göre, hastanelere en çok ambulans sürücüsü, sağlık personeli, klinik destek elemanları, güvenlik görevlisi ve işçi alınıyor. Bu açık işlere başvurmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR'un internet sayfası üzerinden 'iş arayan kaydı' oluşturması gerekiyor. Kayıtlı olan herkes e-Devlet üzerinden, yayınlanan tüm iş ilanlarına online başvuru gerçekleştirilebilir.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ