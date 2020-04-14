Zaman aşımı için süre 10 yıl

Babam 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Hâlâ tazminat alma hakkımızın olduğunu söylediler. Bu doğru mudur?
Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler kazaya neden olan kişi veya kurumlarından yoksun kaldıkları destek oranından tazminat talep edebilirler. Trafik kazalarından doğan bu tazminat bir sorumluluk sigortası olan trafik sigortasının sigortacısı tarafından üstlenilmiştir. Trafik sigortaları 3'üncü kişiye verilen zararları karşılayan bir sigorta çeşidi olduğundan, trafik kazasında kusurlu olan tarafın ve limiti ile sınırlı olarak onun trafik sigortasının destekten yoksun kalma tazminatını ödemesi gerekmektedir. Bu tazminat aktüeryal hesaplama yöntemi ile vefat edenin (desteğin) kazancı, yaşı, destek görenlerin ise destek miktarı, eğitim durumları yaşları gibi kriterlere göre hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı alabilmek için vefat edenin tam kusurlu olmaması gerekir. 2017'nin Mayıs ayına dek, sürücünün kusuru olsa da desteğinden yoksun kalanların bir kusuru bulunmadığından tazminat ödenmesine karar veriliyordu. Ancak Mayıs 2017'de Yargıtay 17. Dairesi, vefat eden tam kusurlu sürücünün yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödenmeyeceğini karara bağladı. Destekten yoksun kalma tazminatı için zaman aşımı süresi 10 yıldır. 8 yıl önceki trafik kazası nedeniyle eğer babanız tam kusurlu değilse sizin ve babanızın destek olduğu yakınlarının bir tazminat alma hakkı doğmuş olabilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Ölümlü trafik kazalarında kaza sonucu hayatını kaybeden şahsın desteği ile hayatlarını idame ettirenler kazaya neden olan kişi veya kurumlarından yoksun kaldıkları destek oranından tazminat talep edebilirler. Trafik kazalarından doğan bu tazminat bir sorumluluk sigortası olan trafik sigortasının sigortacısı tarafından üstlenilmiştir. Trafik sigortaları 3'üncü kişiye verilen zararları karşılayan bir sigorta çeşidi olduğundan, trafik kazasında kusurlu olan tarafın ve limiti ile sınırlı olarak onun trafik sigortasının destekten yoksun kalma tazminatını ödemesi gerekmektedir. Bu tazminat aktüeryal hesaplama yöntemi ile vefat edenin (desteğin) kazancı, yaşı, destek görenlerin ise destek miktarı, eğitim durumları yaşları gibi kriterlere göre hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı alabilmek için vefat edenin tam kusurlu olmaması gerekir. 2017'nin Mayıs ayına dek, sürücünün kusuru olsa da desteğinden yoksun kalanların bir kusuru bulunmadığından tazminat ödenmesine karar veriliyordu. Ancak Mayıs 2017'de Yargıtay 17. Dairesi, vefat eden tam kusurlu sürücünün yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödenmeyeceğini karara bağladı. Destekten yoksun kalma tazminatı için zaman aşımı süresi 10 yıldır. 8 yıl önceki trafik kazası nedeniyle eğer babanız tam kusurlu değilse sizin ve babanızın destek olduğu yakınlarının bir tazminat alma hakkı doğmuş olabilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL