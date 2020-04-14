Koronavirüs önlemleri kapsamında hükümet ekonomik anlamda adımlar atmaya devam ediyor. Bu bağlamda Bakan Albayrak, koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemleri açıkladı. Albayrak, salgın sebebiyle ücretsiz izne çıkartılan ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan vatandaşlara müjdeyi verdi. 3 ay boyunca, izne çıkartılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan vatandaşlara aylık 1.170 TL maaş desteği verilecek. Konu hakkında bilgi edinmek isteyen milyonlarca kişi arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılıp işsizlik sigortasında yararlanmayanlara İşsizlik Fonu'ndan günlük 39 lira ödenecek. Peki, ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
700 BİN BAŞVURU ONAYLANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adımlarıyla ilgili bir takım değerlendirmelerde bulundu. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlar için 1.170 TL ödeme yapılacağını söyleyen bakan, bugün kadar 700 bin başvurunun onaylandığını, "Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı" şeklinde açıkladı.
ÖZEL BANKALAR BİZİ ÜZÜYOR
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik anlamda pek çok önlem alınmaya devam ediyor. Kamu bankalarının vatandaşlara destek verdiğini, özel bankaların takındığı tavır sebebiyle bizleri üzmektedir açıklamasında bulunan Bakan Albayrak açıklamasında, "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum" diyerek, özel bankalara çağrıda bulundu.
HİÇBİR ÜLKEDEN TALEBİMİZ OLMAMIŞTIR
Açıklamasında, kurum ya da ülkeden talebin olmadığını ifade eden Bakan Albayrak, "Küresel ticaret için farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülkeden talebimiz olmamıştır" açıklamasında bulundu
FİNANSMAN DESTEKLERİ HIZ KESMİYOR
Albayrak,KOBİve sanayicilere sunulan finansman desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar yaklaşık 290 bin 35 esnafımız başvurdu, 163 bin 450 bin esnafımızın süreci tamamlandı, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart'a başvuruda bulundu. Yaklaşık 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda da 1,5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alınmış oldu." ifadelerini kullandı.
Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti. Albayrak, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışanlarının hafta sonları dahil yoğun bir çaba sergileyerek bu süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştığını bildirdi.
KGF destekli İş'e Devam finansmanı için cuma günü itibarıyla 66 bin 171 firmanın başvuru yaptığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti:
"34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Tahsis edilen ve kullandırılan meblağların da yüzde 75i KOBİ'lerimiz için oldu. Özellikle KGF destekli bu finansman kapsamında süreçleri yakından takip ediyoruz."
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
10 ADIMDA YENİ SİSTEM
● ÖDEME için yasal altyapı hızlı şekilde yapılacak.
● SOSYAL yardımlardan yararlanılmış olması, ücretsiz izin sürecinde maaş alınmasına engel olmayacak.
● KISA çalışmaya başvurmayanlar ya da koşulları uymayanlar için de gelir kapısı açılmış olacak.
● ÖDEMELER İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.
● BAŞVURULAR ve ödemeler İŞKUR üzerinden yapılacak.
● TALEPLER işverenlerin SGK'ya yaptığı bildirimlerde ücretsiz fiili hizmet gün sayılarına bakılarak değerlendirilecek. İşveren Mart ayı için çalışan bildirimlerini 23 Nisan'a kadar yapabiliyor. Bu tarihten itibaren çalışanların prim gün sayısı, ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı görülebiliyor.
● KISA çalışma ödeneği azami 3 ay. Ücretsiz izne maaş için de benzeri bir süre öngörülmesi beklenirken, gerekli belgeler de birkaç güne kadar netleşecek.
● GEREKLİ belgelerin İŞKUR'a teslim edilmesinin ardından, uygunluk tespiti için iş teftiş grup başkanlıkları inceleme yapacak.
● KISA çalışmaya bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılıyor. Ücretsiz izinde de bir limit belirlenecek.
● TALEBİN olumlu karşılanması durumunda çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeme yapılması öngörülüyor. İş Kanunu'na göre, ücretsiz izin işçinin rızası ile gerçekleşebiliyor. Bu sürede iş sözleşmesi askıya alınıyor.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ücretsiz izin maaş desteği şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.
Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.
İşsizlere kovulanlara maaş mı ödenecek?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıklayarak, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' dedi. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.
Ücretsiz izne çıkanlara maaş verileceği açıklanmıştı
Koroanvirüs pandemisi nedeniyle durmak sorunda kalan iş yerlerinde binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarılmıştı. Bakan Albayrak bugün ücretsiz izne çıkartılanlara 1170 lira maaş ödemesi yapılacağını açıkladı. Peki ücretsiz izin 1170 lira ne zaman yatacak? Ücretsiz izne çıkartılanların maaşı ne zaman ödenecek? Bakan Albayrak açıklamasında 3 ay boyunca ücrtetsiz izne çıkartılanlara bin 170 lira ödeneceğini açıkladı.
Ücretsiz izin maaşları ne zaman ödenecek?
Bakan Albayrak'ın ücretsiz izne çıkarılan işçilerin çalışanların durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İşte Bakan Albayrak'ın ücretsiz izine çıkanlararın maaşlarına ilişkin açıklamalar: "Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak."