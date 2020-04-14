Tatile coronavirüs (Kovid-19) indirimi

Yaz aylarına az zaman kaldı. Ancak dünyayı saran Coronavirüs salgını nedeniyle vatandaş, tatil planlarını rafa kaldırdı. Korunmak için eve kapanan vatandaş talep göstermeyince, tatil fiyatlarında önemli oranda düşüş ortaya çıktı.
GEÇEN YILIN ALTINDA
Türkiye'nin ünlü tatil beldeleri Çeşme, Bodrum, Fethiye ve Lara'da lüks otellerde Ağustos ayında 2 kişi için 5 günlük bir dinlenmenin maliyeti incelendi. Fiyatların geçtiğimiz yıllara göre incelenen her belde için yüzde 50 azaldığı görüldü. Her yaz dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği Çeşme'de bugünlerde rezervasyon yapıldığı takdirde Ağustos döneminde 2 kişi için 5 yıldızlı otelde tam pansiyon 4 gece 5 günlük lüks bir tatilin bedeli 8 bin lira. Yaz sezonunun en kalabalık dönemi olarak bilinen Ağustos'ta aynı kriterde bir tatilin maliyeti, Antalya Lara'da 6 bin lira olurken, Fethiye ve Bodrum'da 5 bin lira civarında seyrediyor. Coronavirüs dolayısıyla satın alınan dönemde uçuşların veya paket turların iptal edilmesi durumu tatilci için risk oluşturuyor. Bu durumda tatilcilere erteleme ve iptal etme imkanı veriliyor. İptal işlemlerinde iade ücretler, tur şirketi tarafından ödeniyor.
GEÇEN YILIN ALTINDA
Türkiye'nin ünlü tatil beldeleri Çeşme, Bodrum, Fethiye ve Lara'da lüks otellerde Ağustos ayında 2 kişi için 5 günlük bir dinlenmenin maliyeti incelendi. Fiyatların geçtiğimiz yıllara göre incelenen her belde için yüzde 50 azaldığı görüldü. Her yaz dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği Çeşme'de bugünlerde rezervasyon yapıldığı takdirde Ağustos döneminde 2 kişi için 5 yıldızlı otelde tam pansiyon 4 gece 5 günlük lüks bir tatilin bedeli 8 bin lira. Yaz sezonunun en kalabalık dönemi olarak bilinen Ağustos'ta aynı kriterde bir tatilin maliyeti, Antalya Lara'da 6 bin lira olurken, Fethiye ve Bodrum'da 5 bin lira civarında seyrediyor. Coronavirüs dolayısıyla satın alınan dönemde uçuşların veya paket turların iptal edilmesi durumu tatilci için risk oluşturuyor. Bu durumda tatilcilere erteleme ve iptal etme imkanı veriliyor. İptal işlemlerinde iade ücretler, tur şirketi tarafından ödeniyor.