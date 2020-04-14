İşten kovulanlar maaş ödemesi kaç TL? Ücretsiz izin maaşları ne zaman ödenecek? Kıdem tazminatı...

İşini kaybedenlere maaş mı ödenecek? İşten kovulanlar maaş destek ödemesi kaç TL? Gibi sorular vatandaşların gündeminden düşmüyor. Bu anlamda koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet hem işsizleri hem de işverenleri ilgilendiren bir karar vermek üzere. AK Parti, ekonomide tedbirler almaya devam ediyor. Hayata geçmesi planlanan en önemli tedbir, işsizlere işten kovulanlara maaş desteği mi getirecek? İşsizlere destek ödemesi ne kadar? İşsizler de bu durumda ücret maaş alabilecek. Açıklamada ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' denildi. Kovulanlara ne kadar ücret ödenecek?
İşsizlere kovulanlara maaş mı ödenecek?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıklayarak, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' dedi. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.
Ücretsiz izne çıkanlara maaş verileceği açıklanmıştı
Koroanvirüs pandemisi nedeniyle durmak sorunda kalan iş yerlerinde binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarılmıştı. Bakan Albayrak bugün ücretsiz izne çıkartılanlara 1170 lira maaş ödemesi yapılacağını açıkladı. Peki ücretsiz izin 1170 lira ne zaman yatacak? Ücretsiz izne çıkartılanların maaşı ne zaman ödenecek? Bakan Albayrak açıklamasında 3 ay boyunca ücrtetsiz izne çıkartılanlara bin 170 lira ödeneceğini açıkladı.
Ücretsiz izin maaşları ne zaman ödenecek?
Bakan Albayrak'ın ücretsiz izne çıkarılan işçilerin çalışanların durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İşte Bakan Albayrak'ın ücretsiz izine çıkanlararın maaşlarına ilişkin açıklamalar: "Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak."
Ücretsiz izin desteği ne kadar?
İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
10 ADIMDA YENİ SİSTEM
● ÖDEME için yasal altyapı hızlı şekilde yapılacak.
● SOSYAL yardımlardan yararlanılmış olması, ücretsiz izin sürecinde maaş alınmasına engel olmayacak.
● KISA çalışmaya başvurmayanlar ya da koşulları uymayanlar için de gelir kapısı açılmış olacak.
● ÖDEMELER İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.
● BAŞVURULAR ve ödemeler İŞKUR üzerinden yapılacak.
● TALEPLER işverenlerin SGK'ya yaptığı bildirimlerde ücretsiz fiili hizmet gün sayılarına bakılarak değerlendirilecek. İşveren Mart ayı için çalışan bildirimlerini 23 Nisan'a kadar yapabiliyor. Bu tarihten itibaren çalışanların prim gün sayısı, ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı görülebiliyor.
● KISA çalışma ödeneği azami 3 ay. Ücretsiz izne maaş için de benzeri bir süre öngörülmesi beklenirken, gerekli belgeler de birkaç güne kadar netleşecek.
● GEREKLİ belgelerin İŞKUR'a teslim edilmesinin ardından, uygunluk tespiti için iş teftiş grup başkanlıkları inceleme yapacak.
● KISA çalışmaya bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılıyor. Ücretsiz izinde de bir limit belirlenecek.
● TALEBİN olumlu karşılanması durumunda çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeme yapılması öngörülüyor. İş Kanunu'na göre, ücretsiz izin işçinin rızası ile gerçekleşebiliyor. Bu sürede iş sözleşmesi askıya alınıyor.
KIDEM TAZMİNATI
İşçinin yaptığı fesih ise her durumda geçerlidir. İşçi ancak sürelere uymazsa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır ki bu bile feshini geçersiz kılmaz. Dolayısıyla teklifte yer alan geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği ifadesi belirsizlik yaratabilir.
İşçinin iş sözleşmesini ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle haklı nedenle feshedip feshedemeyeceği, dolayısıyla kıdem tazminatı alıp alamayacağı gibi sorular doğuracak, bu hususlar yargılama konusu olabilecektir. Muhtemelen teklifte ifade edilmek istenen, ücretsiz izin durumunun işçi açısından haklı neden oluşturmayacağı ve işçinin bu nedenden dolayı kıdem tazminatı talep edemeyeceği hususu. Fakat mevcut ifade durumu tartışmalı hale getirebilecektir. Çünkü geçerli neden haklı nedenle aynı durumu karşılamamaktadır.
Örneğin ücretsiz izin durumunun zorlayıcı nedenden kaynaklandığı kabul edilirse, işçinin haklı nedenle feshedip feshedemeyeceği belirsizdir. Madde metnin yorumundan ücretsiz izin süresince işçinin haklı nedenle yani sağlık, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı nedenlerle iş sözleşmesini sona erdirebileceği ve kıdem tazminatı talep edebileceği sonucuna ulaşılabilecektir.
SINIRLAMA NASIL OLMALI?
Kanunun işçinin fesih hakkını işveren gibi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerle sınırlandırması yerinde olurdu.
KISA ÇALIŞMADA BEKLEME YOK
Zorlayıcı sebeple yapılan kısa çalışma başvurularında, uygunluk tespitinin sonucu beklenmeden, işverenin talep ettiği doğrultuda kısa çalışma ödeneği işçilere verilecek. İleride yapılacak denetimle kısa çalışma için o işyeri nezdinde zorlayıcı neden doğmadığı veya doğsa da işverenin başta belirttiği çalışma şeklinden farklı şekilde işçileri çalıştırdığı tespit edilirse, ödenen tutarlar yasal faizi ile geri alınabilecek.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN ŞARTLAR NELER?
Geçici 10. madde kapsamında ücretsiz izne gönderilip kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler veya bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartıyla, 15 Mart 2020 ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında iş sözleşmesi işsizlik ödeneğine hak kazandıracak nedenlerden biri ile sona eren ve fakat diğer şartları sağlamadığı için işsizlik ödeneği alamayan işçiler nakdi ücret desteği alabilecekler.
SAĞLIK HİZMETİ ALABİLİRLER
Geçici 10. maddede 3 veya Cumhurbaşkanı kararı ile 6 ay işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği öngörülüyor. Ücretsiz izin gösterilip çalıştırılan işçiler için işverene her işçi ve her ay için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası öngörülüyor. Ayrıca ödenen nakdi ücret desteği de yasal faizi ile birlikte alınacak. Nakdi ücret desteği alanlar da genel sağlık sigortasından yararlanabilecek. Bakmakla yükümlü olunan kişi değillerse GSS primleri fondan ödenecek.