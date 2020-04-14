İnovatıf projelere destek verecek

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) işbirliğiyle kampüsünde Bilgi ve Doküman Birimi'ne yer veren Teknopark İstanbul, bu birimle bünyesindeki firma ve girişimcilere sınai haklar konusunda destek sağlamayı hedefliyor. Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi Sınai Haklar Birimi Sorumlusu ve Patent Uzmanı Nurcan Altay, "TÜRKPATENT ile kampüsümüzde açacağımız Bilgi ve Doküman Birimi ile bilgiyi üretme ve toplumun yararına kullanılabilir bir değere dönüştürme esasıyla hizmet vereceğiz" dedi. Bu birim sayesinde Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren firma ve girişimcilerin; sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü bilgi ve dokümana, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşabileceğini belirten Altay, "Girişimciler, ekibimizle görüşerek sınai haklar konusunda destek alabilecek ve patent veri tabanlarında araştırma yapılması için uygun ortamın tesis edilmesi konusunda desteklenecek" diye konuştu.