İnovatıf projelere destek verecek

(TÜRKPATENT) işbirliğiylekampüsünde'ne yer verenbu birimle bünyesindekifirma ve girişimcilere sınaihaklar konusunda desteksağlamayı hedefliyor.Teknopark İstanbulTeknoloji Transfer OfisiSınai Haklar BirimiSorumlusu ve PatentUzmanı"TÜRKPATENT ilekampüsümüzde açacağımızBilgi ve Doküman Birimiile bilgiyi üretme vetoplumun yararına kullanılabilir birdeğere dönüştürme esasıyla hizmetvereceğiz" dedi. Bu birim sayesindeTeknopark İstanbul'da faaliyetgösteren firma ve girişimcilerin; sınaimülkiyet haklarına ilişkin hertürlü bilgi ve dokümana, ilgiliulusal ve uluslararası mevzuatve yayınlara ulaşabileceğinibelirten Altay, "Girişimciler,ekibimizle görüşerek sınaihaklar konusunda destekalabilecek ve patent veritabanlarında araştırmayapılması için uygun ortamıntesis edilmesi konusundadesteklenecek" diye konuştu.