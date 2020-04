Kıdem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücret dikkate alınıyor. Yani sadece maaşınız değil, düzenli olarak size ödenen her türlü maddi katkı bu brüt maaşa ekleniyor. Örneğin; her ay yemek parası alıyorsanız ya da her yıl bayram ikramiyesi alıyorsanız, düzenli olmak kaydıyla brüt ücrete eklenerek kıdem tazminatı hesaplanıyor. Ancak düzensiz ödemeler, örneğin mesai-prim gibi maalesef hesaba eklenmiyor.Corona yardımından kastınız tam anlaşılmıyor ancak 1000'er liralık ödemeden bahsediyorsunuz sanırım. Aile Bakanlığı'ndaki listelerdeki isimlere ödeniyor. İhtiyaç sahiplerini onlar belirliyor.Bağ-Kur'lu olanlar aynı zamanda bir başka işyerinde SSK 'lı olarak çalışırsa primleri SSK üzerinden geçerli olur. Bunun için işyerinizi kapatmadan bir başka işyerinde SSK'lı olarak çalışmanız gerekiyor. Tabii burada hileli sigorta olmaması, fiilen çalışma isteniyor. Kendi işyerinizde ise SSK'lı olarak çalışamazsınız.Emeklilik hesabınız memuriyete başladığınız yıl itibariyle yapılacak. Buna göre de 25 yıl prim ödeyip 60 yaşında emekli olacaksınız. Sigortalı olduğunuz tarih ve primler hizmet birleştirmesinde kullanılabilir. Ama emeklilik tarihini öne çekmez. 1548 gün primlerinize ilave edilir.