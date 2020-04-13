Kıdem tazminatı hesaplanırken aldığımız diğer yan ödemeler de maaşa ekleniyor mu? Burada ölçü nedir? Metin BURCU
Kıdem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücret dikkate alınıyor. Yani sadece maaşınız değil, düzenli olarak size ödenen her türlü maddi katkı bu brüt maaşa ekleniyor. Örneğin; her ay yemek parası alıyorsanız ya da her yıl bayram ikramiyesi alıyorsanız, düzenli olmak kaydıyla brüt ücrete eklenerek kıdem tazminatı hesaplanıyor. Ancak düzensiz ödemeler, örneğin mesai-prim gibi maalesef hesaba eklenmiyor.
Annemden yüzde 25 emekli maaşı alıyorum. Şimdi Corana yardımı alabiliyor muyum? Ercan ARSLAN
Corona yardımından kastınız tam anlaşılmıyor ancak 1000'er liralık ödemeden bahsediyorsunuz sanırım. Aile Bakanlığı'ndaki listelerdeki isimlere ödeniyor. İhtiyaç sahiplerini onlar belirliyor.
05.01.1971 doğumluyum. İlk SSK girişim 27.11.1989. 3500 günüm var. Bir şahıs firmam bulunuyor ve 1 yıldır Bağ-Kur'umu düzenli ödüyorum. Emeklilik yaşım yaklaşmakta olduğundan ve SSK'dan Bağ-Kur'a göre yaşta daha erken emekli olunduğundan işyerini kapatmadan SSK'dan emekli olabilir miyim? Levent CANGÜL
Bağ-Kur'lu olanlar aynı zamanda bir başka işyerinde SSK'lı olarak çalışırsa primleri SSK üzerinden geçerli olur. Bunun için işyerinizi kapatmadan bir başka işyerinde SSK'lı olarak çalışmanız gerekiyor. Tabii burada hileli sigorta olmaması, fiilen çalışma isteniyor. Kendi işyerinizde ise SSK'lı olarak çalışamazsınız.
20.11.1976 doğumluyum. 01.09.1998 SSK girişim var. 23.01.2009 itibariyle memuriyete başladım. 1998-2009 arasında 1548 gün ödenmiş SSK prim günüm var. 21.08.1999-21.02.2001 arasında 18 ay askerlik görevini yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Hüseyin ÖZTÜRK
Emeklilik hesabınız memuriyete başladığınız yıl itibariyle yapılacak. Buna göre de 25 yıl prim ödeyip 60 yaşında emekli olacaksınız. Sigortalı olduğunuz tarih ve primler hizmet birleştirmesinde kullanılabilir. Ama emeklilik tarihini öne çekmez. 1548 gün primlerinize ilave edilir.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Kıdem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücret dikkate alınıyor. Yani sadece maaşınız değil, düzenli olarak size ödenen her türlü maddi katkı bu brüt maaşa ekleniyor. Örneğin; her ay yemek parası alıyorsanız ya da her yıl bayram ikramiyesi alıyorsanız, düzenli olmak kaydıyla brüt ücrete eklenerek kıdem tazminatı hesaplanıyor. Ancak düzensiz ödemeler, örneğin mesai-prim gibi maalesef hesaba eklenmiyor.
Annemden yüzde 25 emekli maaşı alıyorum. Şimdi Corana yardımı alabiliyor muyum? Ercan ARSLAN
Corona yardımından kastınız tam anlaşılmıyor ancak 1000'er liralık ödemeden bahsediyorsunuz sanırım. Aile Bakanlığı'ndaki listelerdeki isimlere ödeniyor. İhtiyaç sahiplerini onlar belirliyor.
05.01.1971 doğumluyum. İlk SSK girişim 27.11.1989. 3500 günüm var. Bir şahıs firmam bulunuyor ve 1 yıldır Bağ-Kur'umu düzenli ödüyorum. Emeklilik yaşım yaklaşmakta olduğundan ve SSK'dan Bağ-Kur'a göre yaşta daha erken emekli olunduğundan işyerini kapatmadan SSK'dan emekli olabilir miyim? Levent CANGÜL
Bağ-Kur'lu olanlar aynı zamanda bir başka işyerinde SSK'lı olarak çalışırsa primleri SSK üzerinden geçerli olur. Bunun için işyerinizi kapatmadan bir başka işyerinde SSK'lı olarak çalışmanız gerekiyor. Tabii burada hileli sigorta olmaması, fiilen çalışma isteniyor. Kendi işyerinizde ise SSK'lı olarak çalışamazsınız.
20.11.1976 doğumluyum. 01.09.1998 SSK girişim var. 23.01.2009 itibariyle memuriyete başladım. 1998-2009 arasında 1548 gün ödenmiş SSK prim günüm var. 21.08.1999-21.02.2001 arasında 18 ay askerlik görevini yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Hüseyin ÖZTÜRK
Emeklilik hesabınız memuriyete başladığınız yıl itibariyle yapılacak. Buna göre de 25 yıl prim ödeyip 60 yaşında emekli olacaksınız. Sigortalı olduğunuz tarih ve primler hizmet birleştirmesinde kullanılabilir. Ama emeklilik tarihini öne çekmez. 1548 gün primlerinize ilave edilir.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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