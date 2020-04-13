Avukat Hikmet Güngör, özel okulların giderlerinin yüzde 60'ının personel gideri olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "İŞKUR, 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında ücret ödemesi yapıyor. Dolayısıyla özel okulların en önemli gideri de karşılanmış oluyor. Eğitim ücreti için ödenen paranın iadesi talep edilebilir. Yine okulların bu süreçte yemek, temizlik, elektrik su gibi harcamaları olmayacağı için bunlar gider kaleminde düşülecek. Bu nedenle bu kalemlerin ödenecek eğitim ücretinden düşülmesi gereklidir. Aksi durumda haksız yere zenginleşirler."

ANAOKULUNA ÖDENEN İADE EDİLMELİ

Anaokuluna ödenen ücretin iadesinin talep edilebileceğini söyleyen avukat Cesim Parlak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ilişkin ise şunu önerdi: "Uzaktan eğitim kararıyla birlikte öğrenciler belirlenen gün ve saatlerde ders alabiliyor. Ortada kısmi imkânsızlık var. Fiziki ortamda verilen eğitim kadar olmasa da belli bir eğitim verilebiliyor. Aileler, ödediklerin ücretin tamamını talep etmek yerine, belirli bir indirim talebinde bulunabilir." Parlak, velilerin, ödedikleri servis, yemek gibi ek ücretleri ise talep edebileceğini kaydetti.

İADE AYLIK ÜZERİNDEN HESAPLANMALI

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avukat Zafer Tunca ise hizmet alınmayan dönem ücretinin veliye iade edilmesini savunurken şu örneği verdi: "Okul ücretleri 12 ay baz alınarak hesaplanır. Örneğin öğrencinizi 36 bin TL ücretle okula kaydettiniz. Aylık ücret 3 bin liraya denk geliyor. Üç ay boyunca okulların kapalı kalacağını farz edelim. Bu durumda veliye 9 bin liralık bir ödemenin yapılması gerekir. Ancak yönetmeliğe göre, yüzde 10'luk bir cezai şart var. Tarafların ikisi de kusursuz olduğu için zararın eşit bölünmesi gerekir. Yüzde 5'lik bir cezai şart kesintisi de yapıldığında veliye 7.200 liranın ödenmesi gerekir."

KAR TATİLİ OLUNCA GERİ ÖDENİYOR MU

Kavram Okulları CEO'su Ümit Kalko ise özel okulların zaten çok güç durumda olduğunu, ücret iadesi halinde daha büyük zarar göreceklerini söylüyor: "Velilerin yaptığı veya yapacağı ödeme, bugünün hizmetinin karşılığı değil, bir yıllık hizmetimizin taksitlendirilmiş bir ödemesi. Nasıl ki kar tatili için ücret iadesi konuşulmuyorsa şu an da 'telafi eğitimlerinin yapılması kaydıyla' yine öyle olması gerekir. Zaten iyice kırılgan hale gelen sektörümüz aksi bir kararda çok daha büyük zarar görür."

VELİLER NE YAPMALI?

Hukukçular, ileride sorun yaşanmaması için ailelerin şimdiden adım atması gerektiğine vurgu yaptı. Talebin ihtarname yoluyla yapılması öneriliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle bunun mümkün olmaması halinde e-posta veya fax yolu ile bu talep okula bildirilmeli. Büyükşehirlerde parasal sınırı 6 bin 920 TL'nin altında olan alacaklar için ilçe tüketici hakem heyetine başvurulması gerekir. 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL'lik alacak için il tüketici hakem heyetine başvurulmalı. Bu tutarın üstü alacaklar için ise adres tüketici mahkemeleri.