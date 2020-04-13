Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Başvuru şartları nelerdir?

Corona virüs tedbirleri kapsamında devreye alınan 'kısa çalışma ödeneği' hakkındaki detaylar merak ediliyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Başvuru şartları...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.