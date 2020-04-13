Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bugün kapanışta İstanbul'da çeyrek altın 600,00 lira, Cumhuriyet altını 2.458,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,79 yükselişle 370,00 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları yükselecek Anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Nisan güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: