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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 Gazete
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    Alışverişe koronavirüs (Kovid-19) ayarı: Tıraş ve ekmek makinesi satışı  patladı

    Coronavirüs ile başlayan evde kalma, alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. ’de ekmek makinesi satışı en çok artan ürün olurken; dünyada ilk sırayı eldiven aldı. Tıraş makinesi satışları da patladı.

    Alışverişe virüs ayarı
    Tüm dünyayı etkileyen Coronavirüs sebebiyle 'de milyonlarca vatandaş evde kalmaya başladı. İşyerine gitmek zorunda olmayanlar da ofislerini eve taşıdı. Öğrenciler, yaşlılar, gençler evde kalıyor. Hafta sonu 31 şehirde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bütün dünyada da sokaklar boş kaldı. Bu durum alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Online alışveriş hızla yükselirken, tercih edilen ürünler de değişti. Türkiye'de satışı en çok artan ürün ekmek makinesi, dünyada ise eldiven oldu. Tıraş makinesi ve saç boyası gibi ürünlerin satışındaki artış da dikkat çekti.



    TEMASSIZ REKORU
    Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko,     temassız ödemelerin Mart'ta yaklaşık yüzde 170 arttığını, 2.5 milyon farklı kartın ilk kez burada kullanıldığını söyledi. Mart 2019'a göre yüzde 19 daha fazla internetten ödeme yapıldığını anlatan Canko, "Daha önce hiç kullanılmayan 3 milyon kart ilk kez internetten ödemede kullanıldı. İnternetten kartlı ödeme tutarının en fazla arttığı sektör yüzde 129 ile market-gıda" dedi.



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