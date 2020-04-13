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    • Ekonomi
    • 13.04.2020 09:31
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    • 13.04.2020 09:31
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    13 Nisan (parası) yatan iller! hangi illerde yattı?

    (parası) yatan iller 13 Nisan Pazartesi günü sorgulanıyor. hangi illerde yattı? Her ayın farklı günlerinde ödenen evde bakım maaşlarının ödemeleri Nisan ayı için başladı. Şu ana kadar 15 ilde evde bakım maaşı yatırıldığı öğrenildi. Evde bakım maaşını almak için; hanenizde bakıma muhtaç yaşlı veya engelli bir kişi olduğunu sağlık raporuyla belgelemeniz gerekiyor. İşte, listesi!

    13 Nisan Evde bakım maaşı parası yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

    13 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Evde bakım parası hangi illerde yattı? Her ayın ortasında yatırılmaya başlanan evde bakım maaşları sayesinde vatandaşlara büyük bir katkı sağlanıyor. Hanede bakıma muhtaç yaşlı veya engelli bir kişi bulunması durumunda ödenene evde bakım maaşları, Nisan ayında yatırılmaya başlandı. İşte, evde bakım maaşı yatan iller!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! (13 NİSAN)

    1- Hatay

    2- Tokat

    3- Aksaray

    4- Antalya

    5- Samsun

    6- Osmaniye

    7- Ordu

    8- Diyarbakır

    9- Edirne

    10- İzmir

    11- Karabük

    12- Ankara

    13- Denizli

    14 – İstanbul

    15- Konya

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.

    2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

    Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

    Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

    Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

    Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

    Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak: Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

    Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.

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    Haberler Ekonomi 13 Nisan Evde bakım maaşı (parası) yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?
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