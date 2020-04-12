





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, finans dünyasının katkısı 400 milyon liraya aştı. Merkez Bankası 100 milyon, Ziraat Finans Grubu 62.3 milyon ve Halkbank 56 milyon liralık katılımla ilk 3 sırada yer aldı. VakıfBank da kampanyaya 50 milyon liralık önemli katkı sağladı. Türk Eximbank, kampanyaya 2.5 milyon liralık destekte bulundu. ING Türkiye; Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon, Toplum Gönüllüleri Vakfı'na da 1.5 milyon lira bağışta bulundu. Kampanyaya TEB, Fibabanka ve AlternatifBank 5'er milyon, Burgan Bank 2 milyon, Aktif Yatırım Bankası da 1 milyon 526 bin lira bağış yaptı.

