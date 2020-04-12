Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, finans dünyasının katkısı 400 milyon liraya aştı. Merkez Bankası 100 milyon, Ziraat Finans Grubu 62.3 milyon ve Halkbank 56 milyon liralık katılımla ilk 3 sırada yer aldı. VakıfBank da kampanyaya 50 milyon liralık önemli katkı sağladı. Türk Eximbank, kampanyaya 2.5 milyon liralık destekte bulundu. ING Türkiye; Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon, Toplum Gönüllüleri Vakfı'na da 1.5 milyon lira bağışta bulundu. Kampanyaya TEB, Fibabanka ve AlternatifBank 5'er milyon, Burgan Bank 2 milyon, Aktif Yatırım Bankası da 1 milyon 526 bin lira bağış yaptı.
KATILIM HAMLESİ
Katılım finans kuruluşları da kampanyaya önemli nakdi destek sağladı. Kuveyt Türk Finans Grubu 20 milyon, Vakıf Katılım ve Albaraka Türk 5'er milyon, Emlak Katılım 1 milyon lira destek sundu. Türkiye Finans Katılım Bankası da sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahipleri için 8 milyon lira kaynak ayırdı.
TMSF'DEN 20 MİLYON TL
TMSF, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağladı. Türkiye Sigorta Birliği 7 milyon 295 bin, Borsa İstanbul Grubu 5 milyon, Kredi Garanti Fonu (KGF) 1 milyon liralık bağışta bulunurken; Finansal Kurumlar Birliği de 500 bin lira katkı sağladı. Papara Elektronik Para ve Ödemeleri Hizmetleri kampanyaya 1.1 milyon ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler de 1 milyon lira destek verdi.
HASTANELERE KAYNAK
İŞ Bankası Grubu, Akbank, DenizBank ve Yapı Kredi, sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10'ar milyon lira kaynak ayırdı.
MAAŞ KATKISI
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri kampanyaya 1 ile 3 maaş arasında bağışta bulundu. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri de 1'er maaşlarını bağışladı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve kurul üyeleri 1 aylık maaşlarını kampanyaya aktardı.
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