Yüz binlerce kişinin merakla beklediği A101 16 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de Perşembe günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Perşembe indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor. Firma tarafından onlarca ürün şubelerde indirimli olarak satılıyor. A101 aktüel ürünler A101 16 Nisan kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. A101 marketlerinde Perşembe gününden itibaren televizyondan cep telefonuna, mini buzdolabından elektrikli mutfak aletlerine, gölgeli salıncaktan bitki çeşitlerine, katlanabilir kamp sandalyesinden züccaciye, gıda, tekstil ve seyehat ürünlerine kadar yüzlerce ürün yer alacak.
A101 raflarında yer alacak ürünlerin arasında; Yüz tanıma özellikli, çift sim kart desteğine sahip, 16GB dahili hafızalı, sekiz çekirdek işlemcili ve 2 yıl garantili Samsung Galaxy A01 Cep Telefonu 1049 TL, Kablosuz görüntü aktarma özellikli, 2 yıl garantili dahili uydu alıcılı HI-LEVEL Android Smart Led TV 1499 TL, Kavisli ekranı, tek kumanda özelliği, bluetooth, Netflix desteğiyle yeni model oluşu ile ön plana çıkan Samsung 55RU7300 4K UHD Curved Led TV 4299 TL, Piranha Kablolu Kulaklık 24,95 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL, Altus Tezgah Seviyesi Buzdolabı 599 TL, Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 89,95 TL, Sunny Vesta Tost Makinesi 179 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL, Arzum Epilasyon Aleti 85 TL, Gölgelikli Salıncak 259,95 TL, Çim Adam 3,75 TL, Kampçı Çantası 59,95 TL. İşte A101 aktüel ürünlerin tamamı…
A101 16 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved Tv 4.299 TL
HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 1.499 TL
Samsung Galaxy A01 Cep Telefonu 1.049 TL
Altus AL-1090 Tezgah Seviyesi Buzdolabı 599 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 24,95 TL
Arzum Starry AR111 El Blender Seti 159 TL
Aprilla AHC 5035 Profesyonel Şarlı Saç Kesme Makinesi 89,95 TL
Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL
Piranha Akıllı Saat 59,95 TL
Osram Led Ampul 9,95 TL
Sunny Vesta Tost Makinesi 179 TL
Arzum AR-5040 Epilasyon Aleti 85 TL
Gölgelikli Salıncak 259,95 TL
Oyuncak Mutfak Seti 21,95 TL
Oyuncak Toplu El Arabası 24,95 TL
Oyuncak Yazar Kasa 27,95 TL
Mixflor Sıvı Bitki Besini 500 ml 6,95 TL
Mixflor Sukulent ve Kaktüs Toprağı 4,95 TL
Canlı Çiçek Zambak 2'li 7,95 TL
Taş Saksıda Canlı Çiçek Sukulent ve Kaktüs Çeşitleri 10,95 TL
Cim Adam 3,75 TL
Varta Alkalin Kalın Pil 4'lü 4,95 TL
Varta Alkalin İnce Pil 4'lü 4,95 TL
Bay Spor Model Kemer 9,95 TL
Aqua Di Polo Bay / Bayan Kol Saati 29,95 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL
Katlanabilir Alüminyum Masa - Tabure Seti 189,95 TL
Dağcı Kamp Sandalyesi 59,95 TL
Castle Buzluk Termos 25 Litre 74,95 TL
Relax Çelik Termos 2 Litre 75 TL
Kare Kase 3,8 Litre 4,95 TL
Kare Kase 500 ml 1 TL
Bardak 300 ml 1 TL
Büyük Boy Kayık Tabak 2 TL
Piknik Sepeti 17,50 TL
Kare / Yuvarlak Pasta Tabağı 1,95 TL
Bardak 300 ml 1 TL
Kare / Yuvarlak Servis Tabağı 2,50 TL
Kare / Yuvarlak Çukur Tabak 2,50 TL
Küçük Boy Kayık Tabak 1,25 TL
Cricket Taşlı Kullan - At Çakmak 2,95 TL
Hascevher Ezme Granit Tava 45 TL
Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi 75 TL
Hascevher Ezme Granit Tencere 75 TL
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 109,95 TL
Cem Nero Mermer Görünümlü Yanmaz / Yapışmaz Midi Ürünler 19,95 TL
Metaltex Kek Çeşitleri 19,95 TL
Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 9,95 TL
Orta Boy Güveç Tencere 15,95 TL
Kare / Yuvarlık Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL
Bee Home Desenli Saklama Kabı 4'lü 4,95 TL
Trend Saklama Kabı 2,95 TL
LOOCK'S Kumaş Büyük Boy Valiz 79,95 TL
LOOCK'S Kumaş Orta Boy Valiz 69,95 TL
Emboss Klozet Takımı 2'li 39,95 TL
Brillant Tek Kişilik %100 Pamuk Nevresim Takımı 74,95 TL
Kilim 100x100cm 19,95 TL
Silk&Blue Yarım Konç Bayan Çorap 3'lü 6,95 TL
Yedekli Tuvalet Kağıtlık 19,95 TL
Organizer Sepet 3'lü 14,95 TL
Diş Fırçalık 1,25 TL
Vakumlu Hurç 19,95 TL
Lezita Dondurulmuş Piliç Bonfile 16,95 TL
Tat Köy Domates Salçası 1700g 22,95 TL
Tat / Çiftçi Dermason Fasulye 2000g 24,95 TL
Tat / Çiftçi Koçbaşı Nohut 2000g 13,95 TL
Banvit Piliç Nugget 700g 9,45 TL
Burcu Salamura Asma Yaprağı 1300g 14,95 TL
Torku Çatalhöyük Pilavlık Bulgur 2500g 13,50 TL
Banetti Makarna Çeşitleri 500g 2,75 TL
Galle Karışık Turşu 5000g 19,95 TL
Galle Kornişon Turşu 3000g 19,95 TL
Dixi Yüzey Temizleyici 5 Litre 16,90 TL
Familia Kağıt Havlu 16'lı 24,95 TL
A101 11 Nisan - 17 Nisan 2020 Aktüel ürünler
Çaykur Tiiryaki Siyah Çay 29,45 TL
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 7,75 TL
Zeo Doğal Yağlı Siyah Zeytin 500g 7,95 TL
CP Piliç Kokteyl Sosis 500g 4,95 TL
ABC Yeni Nesil Krem Temizleyici 750ml 5,45 TL
Diyar Karabiber 150g 6,95 TL
Çerezya Antep Karası 400g 7,25 TL
Ülker Coco Pops Çikolatalı Mısır Gevreği 580g 7,75 TL
Biscolata Veni Çikolatalı Gofret 110g 2,75 TL
Denta 7 Etkin Koruma Diş Macunu 75ml 3,45 TL
Algida Magnum Mini Çeşitleri 6x57,5ml 18,95 TL
Algida Carte d'Or Selection Çeşitleri 850ml 15,50 TL
Algida Carte d'Or Classic Çeşitleri 925ml 14,75 TL
Bon Cremo Çeşitleri 1400ml 6,90 TL
Algida Carte d'Or Chocolatler Çikolata - Vişne 750ml 15,50 TL
Algida Maraş Usulü Dondurmalı İrmik Helvası 2x150ml 12,75 TL
Algida Maraş Usulü Dondurmalı Suphangle 2x125ml 14,50 TL
Algida Carte d'Or Maraş Usulü Kesme Dondurma 650ml 14,50 TL
Algida Maraş Usulü Dondurma 500ml 12,75 TL
Vennetta 800ml 11 TL
Finish Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 50'li 17,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Nestle Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü / Beyaz Çikolata 10x33 gr 9,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)