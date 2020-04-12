1000 lira maddi yardım TC kimlik no ile sorgulama ekranı!

SOSYAL YARDIM PARALARI EVLERE GÖTÜRÜLECEK

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak.

1000 TL devlet yardım sorgulamaları nasıl yapılır?

1000 TL devlet yardımı alarak bu süreci daha rahat koşullar altında sürdürmek mümkündür. 1000 TL devlet yardım sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Coronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde tespit edilen 2 milyon aile, 1000 TL devlet yardımından yararlanabilecekler.