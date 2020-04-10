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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 12:37
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    • 10.04.2020 12:46
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    Son dakika: İpsala ve ’nda milyonluk operasyon! kaçıracaklardı

    Son dakika haberi... İpsala ve ’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda milyonluk operasyon! Yurt dışına kaçıracaklardı
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