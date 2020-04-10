Koronavirüs alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi! O sektörlere büyük darbe! Yüzde 77 azaldı

EKONOMİLER DARALACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre açıklanan veriler, birçok sektörde hızlı küçülmeler olduğunu ve bunun devamının görüleceğine işaret ediyor. Rakamlar, 2008'den bu yana en kötü tabloyu gösteriyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ise bu yıl küresel ticarette yüzde 13 ile yüzde 32 arasında bir daralma öngörüyor.

ALIŞVERİŞ NORMALE DÖNÜYOR

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesiyle başlayan alışveriş çılgınlığı normale döndü. Toplumsal paniğin azalmasıyla bakliyat, makarna, bulgur gibi temel gıdalara olan talep yavaş yavaş azalırken tüketiciler ev içi aktivitelere yöneldi. İstegelsin'in verilere göre kutu oyunu satışlarında yüzde 1.033, oyun kartlarında ise yüzde 943 oranında artış olurken dondurulmuş vegan ürünlerinde yüzde 778, dondurulmuş pide ve lahmacunda ise yüzde 600'lük bir artış görüldü. Dergi satışlarında yüzde 580, puzzle'larda ise yüzde 388'lik bir artış gözlemlendi.