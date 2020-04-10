Doğalgaz elektrik faturaları ertelendi mi? Doğalgaz elektrik faturaları ne olacak?

Doğalgaz elektrik faturaları ertelendi mi? Nisan ayı doğalgaz elektrik faturaları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Elektrik ve Doğal Gaz faturalarına ilişkin Kıyasen Fatura Düzenlemesi yapıldı. Ortalama tüketim değerleri üzerinden faturalar hesaplanacak. EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni bir karar aldı. Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

DOĞALGAZ ELEKTRİK FATURALARI NASIL HESAPLANACAK?

EPDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemenin önceliği hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerimizin sağlığının korunmasıdır. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacaktır.