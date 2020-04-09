Sağlık Bakanlığı ek ödeme ile ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Haberimizde Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esasları açıklıyoruz. Fakat söz konusu usul ve esaslara baktığımızda taşeron ve kamu işçileri için bir maddeye yer verilmediği anlaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlara yapılacak ek ödeme ile ilgili müjdeyi vermişti. Sağlık çalışanları ise tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne kadar olacağını ve maaşlarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı ek ödeme detaylarını açıkladı. Peki taşerona, güvenlik ve temizlik görevlilerine ek ödeme var mı?