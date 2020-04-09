ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğu görücüye çıktı. Gündelik alışverişlerini yapacak olanlar tarafından heyecanla beklenen ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer aktüel ürünleri arasında ev ve temizlik ürünleri ön plana çıktı. Kataloğda yer alan ürünleri merak edenler ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var sorusuna yanıt arıyor. İşte ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri...
ŞOK 11-14 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU
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