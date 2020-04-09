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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 22:54
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    • 09.04.2020 22:54
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    11-14 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu indirimli satılacak ürünler hangileri?

    11-14 Nisan aktüel kataloğu hafta sonu fırsatlı ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta ev, yiyecek ve eşya türündeki ürünler ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimli satılacak ürünler hangileri? İşte ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler...

    ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı

    ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğu görücüye çıktı. Gündelik alışverişlerini yapacak olanlar tarafından heyecanla beklenen ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer aktüel ürünleri arasında ev ve temizlik ürünleri ön plana çıktı. Kataloğda yer alan ürünleri merak edenler ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var sorusuna yanıt arıyor. İşte ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri...

    ŞOK 11-14 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

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    Haberler Ekonomi ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta hafta sonu indirimli satılacak ürünler hangileri?
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