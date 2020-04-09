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    • 10.04.2020 11:12
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    ürünler 10 Nisan kataloğu! bu hafta! - Samsung Galaxy A70, Corby Smart Drone, Hometech Tablet...

    10 Nisan ürünler kataloğu! bu hafta satışa çıkan ürünleri tanıttı. İndirimli ve hesaplı ürünleri satışa çıkarmasıyla bilinen BİM marketlerinde bugünden itibaren yeni ürünler satışa sunuluyor. Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, Corby Smart Drone Zoom Pro CX007, Polo Smart Akıllı Saat, Hometech Tablet PC Alfa 8mB ürünleri ilk bakışta dikkat çekiyor. İşte, BİM 10 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler!

    10 Nisan BİM aktüel katalog! | BİM aktüel ürünler kataloğu… Büyük indirimler başlıyor!

    10 Nisan BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğu ürün özellikleri ve fiyat bilgileri haberimizde... Alışveriş severler, kullanışlı ve hesaplı aktüel ürünleri her hafta Cuma günü BİM marketlerinden satın alabiliyor. Peki, 10 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM kataloğunda bu hafta elektronik ürünler dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, Corby Smart Drone Zoom Pro CX007, Polo Smart Akıllı Saat, Hometech Tablet PC Alfa 8mB gibi ürünleri satın alabilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER! (10 NİSAN)

    Sony 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

    X-Reality PRO işlemci

    Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı

    Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

    Galaxy A70 Cep Telefonu

    Ram: 6 GB

    Süper Hızlı Şarj: 25 W

    Dahili Hafıza: 128 GB

    Arttırılabilir Hafıza: 512 GB

    Smart Drone Zoom Pro CX007

    6Axis stabilizasyon sistemi

    Headless mod ile kolay geri çağırma

    Katlanabilir, kolayca taşınabilir

    720p video çekim özelliği

    iOS & Android Uyumlu

    Hava Sabitleme Özelliği

    Otomatik kalkış - iniş özelliği

    Fotoğraf ve video kayıt özelliği

    Akıllı Saat

    Gelen arama bildirimi, mesaj bildirimi, adım sayar, kalori ölçer, akıllı alarm ve uyku takibi gibi teknolojik özellikler ile üretilmiş

    Mobil Gaming Kulaklık

    Hem telefon hem bilgisayar hem de oyun konsolları için uyumlu

    Yedek silikon başlıklar

    Kaliteyi arttırmak için harici girişli mikrofon

    92db ses yüksekliği

    1.3 m kablo uzunluğu

    Oyuncular için özel tasarlanmış yüksek ses kalitesi

    10.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti

    Alüminyum Kasa

    USB Çıkış: 5V 2.1A

    Micro USB Giriş: 5V/2A

    Type-C Giriş: 5V/2A

    Aksesuar: 1 USB kablo

    Tablet PC Alfa 8mB

    • WiFi 802.11 b/g/n

    • 8" 800 x 1280 px IPS Ekran Boyutu

    • Dahili Hafıza 32 GB, Ram 2 GB

    • MTK8163 Dört Çekirdekli İşlemci

    • Batarya 3500 mAh

    • Android İşletim Sistemi

    • Arka Kamera 2.0 MP

    • Ön Kamera 0.3 MP

    • MicroSD Kart Desteği (64 GB'a kadar)

    PubG Joystick Powerbank & Fanlı

    Destek boyutu: 4.7-6.5 inç

    Soğutucu fan özelliği ile ısınmayı önleme

    Powerbank fonksiyonu ile şarj imkanı sağlar

    6 Parça Çelik Tencere Seti

    304 kalite paslanmaz çelik
    Soft touch kulp ve tepe
    Cam kapak
    16 - 20 - 24 cm

    Çelik Çaydanlık

    304 kalite paslanmaz çelik

    Soft touch kulp ve tepe

    Üst demlik 1 Lt

    Alt suluk 2 Lt

    32 Litre Mini Fırın

    • 32 Litre

    • Termostatlı

    • 3 programlı

    • Emaye tepsi ve Izgara

    • Yüksek ısı sayesinde kısa sürede pişirme imkanı

    • Isı koruma kapaklı

    • Ekmek pişirme özelliği

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