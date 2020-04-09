10 Nisan BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğu ürün özellikleri ve fiyat bilgileri haberimizde... Alışveriş severler, kullanışlı ve hesaplı aktüel ürünleri her hafta Cuma günü BİM marketlerinden satın alabiliyor. Peki, 10 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM kataloğunda bu hafta elektronik ürünler dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, Corby Smart Drone Zoom Pro CX007, Polo Smart Akıllı Saat, Hometech Tablet PC Alfa 8mB gibi ürünleri satın alabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER! (10 NİSAN)

Sony 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

X-Reality PRO işlemci

Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı

Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers