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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 13:19
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    • 08.04.2020 13:24
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    Son dakika: açıkladı: ve dağıtımı başladı

    Son dakika haberleri... , " pilot bölge olarak seçildi. İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin paketlerimizi ulaştırmaya başladık." ifadelerini kullandı.

    Vali açıkladı: Kolonya ve maske dağıtımı başladı

    Son dakika haberleri... , " pilot bölge olarak seçildi. İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin paketlerimizi ulaştırmaya başladık." ifadelerini kullandı.

    Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:
    1 milyon 150 bin kişiye paketler ulaştırılacak.

    İstanbul pilot bölge olarak seçildi.

    İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin paketlerimizi ulaştırmaya başladık.

    Herkes elini taşın altına koydu.

    Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Kıymetli büyüklerimiz sizler bizim başımızın tacısınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen ürünlerinizi evinize biz ulaştırıyoruz. Evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah.

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