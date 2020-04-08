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    • Ekonomi
    • 08.04.2020 Gazete
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    Barajlarda yeteri kadar su var

    Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini açıkladı. İşletmede olan 98'i içme suyu, 125'i enerji ve sulama maksatlı toplam 360 depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53.8 olduğunu ifade eden Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140.3 milyar metreküp olduğunu kaydetti.

    Barajlarda yeteri kadar su var
    Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini açıkladı. İşletmede olan 98'i içme suyu, 125'i enerji ve sulama maksatlı toplam 360 depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53.8 olduğunu ifade eden Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140.3 milyar metreküp olduğunu kaydetti.

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