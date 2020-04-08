Barajlarda yeteri kadar su var

Türkiye'de barajlardayeteri kadar su bulunduğunu veiçme suyunda herhangi bir sıkıntıöngörmediklerini açıkladı. İşletmedeolan 98'i içme suyu, 125'i enerjive sulama maksatlı toplam 360depolama tesisinde doluluk oranınınyüzde 53.8 olduğunu ifade edenPakdemirli, bu barajlardaki mevcutsu miktarının 140.3 milyar metreküpolduğunu kaydetti.