AVM KAFELER STARBUCKS NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından henüz yeni bir genelge yayımlandı. Dolayısıyla AVM ve kafelerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Yeni bir genelge yayımlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.



AVM VE KAFELER AÇILACAK MI?

Türkiye'de Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği bu günlerde Alışveriş Merkezi, kafe, kıraathane, spor salonları gibi toplu etkileşimin fazla olduğu iş yerlerinin Nisan ayı sonuna kadar açılması beklenmiyor. Geçici olarak faaliyetleri durdurulan mekanların ne zaman açılacağı henüz hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.