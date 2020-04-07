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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 Gazete
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    Gıda için özel paket

    Gıdada kendine kendine yetebilen sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, Coronavirüs salgını nedeniyle en küçük bir aksama bile yaşanmaması için özel bir paket hazırladı.

    Gıda için özel paket
    Gıdada kendine kendine yetebilen sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, Coronavirüs salgını nedeniyle en küçük bir aksama bile yaşanmaması için özel bir paket hazırladı. Buna göre;
    İç ürün takip masaları kuruldu. Türkiye'de gereksinim olan ürünlerin ihracı anında kısıtlanacak.
    Bunun son örneği limon oldu. İhracatına izin koşulu getirildi.
    Fırsatçılara izin vermemek için denetim elemanları izinsiz çalışıyor.


    ZÜBEYDE YALÇIN

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