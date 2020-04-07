Gıda için özel paket

kendine kendine yetebilen sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, Coronavirüs salgını nedeniyle en küçük bir aksama bile yaşanmaması için özel bir paket hazırladı. Buna göre;İç ürün takip masaları kuruldu. Türkiye'de gereksinim olan ürünlerin ihracı anında kısıtlanacak.Bunun son örneği limon oldu. İhracatına izin koşulu getirildi.Fırsatçılara izin vermemek için denetim elemanları izinsiz çalışıyor.