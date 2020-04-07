Gıda için özel paket

Gıdada kendine kendine yetebilen sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, Coronavirüs salgını nedeniyle en küçük bir aksama bile yaşanmaması için özel bir paket hazırladı. Buna göre;
İç ürün takip masaları kuruldu. Türkiye'de gereksinim olan ürünlerin ihracı anında kısıtlanacak.
Bunun son örneği limon oldu. İhracatına izin koşulu getirildi.
Fırsatçılara izin vermemek için denetim elemanları izinsiz çalışıyor.
ZÜBEYDE YALÇIN
İç ürün takip masaları kuruldu. Türkiye'de gereksinim olan ürünlerin ihracı anında kısıtlanacak.
Bunun son örneği limon oldu. İhracatına izin koşulu getirildi.
Fırsatçılara izin vermemek için denetim elemanları izinsiz çalışıyor.
ZÜBEYDE YALÇIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.