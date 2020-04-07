Piyasaların ikinci işlem gününde güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden anlık fiyatlar hakkında sorgulatmalar yapıyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 581,00 lira, Cumhuriyet altını 2.378,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 357,80 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|359,00
|359,20
|357,60
|357,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.366,00
|2.387,00
|2.357,00
|2.378,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|328,00
|332,00
|326,00
|330,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.312,00
|2.332,00
|2.303,00
|2.323,00
|Yarım Ziynet
|1.156,00
|1.166,00
|1.151,00
|1.161,00
|Çeyrek Ziynet
|578,00
|583,00
|576,00
|581,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 357,80 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 581,00 lira, Cumhuriyet altını 2.378,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 357,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 359 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 357 bin lira, en yüksek 361 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 359 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 99 milyon 614 bin 122,16 lira, işlem miktarı ise 249 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 100 milyon 171 bin 676,58 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Altının ons fiyatı ise Asya piyasalarında 1.674 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.651 dolar seviyesinde bulunuyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ivme kaybetmesinin risk iştahını görece artırdığını ve bu durumun altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını belirtti.
Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.620 doların destek, 1.675 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.
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