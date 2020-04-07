Piyasaların ikinci işlem gününde güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden anlık fiyatlar hakkında sorgulatmalar yapıyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 581,00 lira, Cumhuriyet altını 2.378,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 357,80 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık 22 ayar bilezik, tam, yarım altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?