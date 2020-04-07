219 bin müşteriye 25 milyarlık erteleme

akıfbank

65 bin müşterinin305 milyon liralıkkart borcunu ertelediklerinibelirterek, şu bilgileriverdi: "Toplam olarak;ihtiyaç, konut, otomobil veyapılandırma kredileri için200 bin bireysel müşterinin11 milyar liralık kredi,kart taksitlerinin ertelemeişlemini gerçekleştirdik.Firma bazında ise 19 binmüşterinin 14.5 milyar lirakredisini öteledik."