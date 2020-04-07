219 bin müşteriye 25 milyarlık erteleme

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 65 bin müşterinin 305 milyon liralık kart borcunu ertelediklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Toplam olarak; ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredileri için 200 bin bireysel müşterinin 11 milyar liralık kredi, kart taksitlerinin erteleme işlemini gerçekleştirdik. Firma bazında ise 19 bin müşterinin 14.5 milyar lira kredisini öteledik."
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