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    • Ekonomi
    • 07.04.2020 Gazete
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    219 bin müşteriye 25 milyarlık erteleme

    Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 65 bin müşterinin 305 milyon liralık kart borcunu ertelediklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Toplam olarak; ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredileri için 200 bin bireysel müşterinin 11 milyar liralık kredi, kart taksitlerinin erteleme işlemini gerçekleştirdik. Firma bazında ise 19 bin müşterinin 14.5 milyar lira kredisini öteledik."

    219 bin müşteriye 25 milyarlık erteleme
    Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 65 bin müşterinin 305 milyon liralık kart borcunu ertelediklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Toplam olarak; ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredileri için 200 bin bireysel müşterinin 11 milyar liralık kredi, kart taksitlerinin erteleme işlemini gerçekleştirdik. Firma bazında ise 19 bin müşterinin 14.5 milyar lira kredisini öteledik."

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    Haberler Ekonomi 219 bin müşteriye 25 milyarlık erteleme
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