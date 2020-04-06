Tekalifi Milliye emirleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs tedbirleri kapsamında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) açıklamalarında geçmişten verdiği örnek merak uyandırdı. Tekalifi Milliye emirleri nedir? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte Tekalifi Milliye emirleri nelerdir? Amacı nedir? Mustafa Kemal Paşa orduyu güçlendirmek için 7–8 Ağustos 1921 yılında Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır. 10 maddeden oluşan Tekâlif-i Milliye Emirleri, Milli Vergi ve Ulusal Yükümlülükler anlamlarına gelmektedir.
Bu emirler sayesinde ordunun taşıt, araç ve gereç bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesi sağlandı.
Ayrıca yine bu emirler sayesinde halk, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı'na katılmaya çağrıldı. Ve böylece Türk ordusunun ihtiyaçları karşılandı.
1)Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.
2)Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.
3)Her aile bir askeri giydirecek.
4)Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
5)Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
6)Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.
7)Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.
8)Sahipsiz bütün mallara el konacak.
9)Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.
10)Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır
Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız
2 bölgeye yeni hastaneler yapılıyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki havalimanı gölgelerine yeni hastaneler yapılacak.
Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur.
Bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyorsa da milletimiz hamdolsun gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine getirmektedir.
İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir
Milli Dayanışma Kampanyasına yapılan bağış miktarı 1 Milyar 500 milyon lirayı buldu..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.