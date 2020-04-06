İlk ithal ettiğimiz klorokin fosfat adet olarak 70 bin kutu, bir kutuda 10 tablet var. Bu 70 bin kutu için hammaddenin 134 kilogramı Hindistan'dan 50 kilogram da Çin'den getirildi. " dedi.

"TOPLAM 160 BİN KUTUYU SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ "

Tüm ilaç firmalarının ilaçların aktif maddelerini Hindistan ve Çin'den aldıklarını belirten Barut, "İkinci partiyi tekrar üreteceğiz.

İkinci parti için Hindistan'dan getireceğimiz hammadde 15 Nisan'da gelecek 200 kilogram kadar, Çin'den de 25 kilogram gelecek. Bununla toplam 90 bin kutu ilaç üreteceğiz.

Yani biz toplam olarak 160 bin kutuyu Sağlık Bakanlığı'na teslim etmiş olacağız. Bir kutuda 10 tablet olduğunu göre 1 milyon 600 bin tablet yapıyor. Bununla tedavi edilecek olan hasta sayısı 80 - 90 bin kişi.