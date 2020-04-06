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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 10:20
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    • 06.04.2020 10:20
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    Son dakika: 'ndan açıklaması!

    ’ndan yapılan son dakika açıklamasında, Mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,57 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 0,51 puan azalarak yüzde 11,86’ya gerilediğini hatırlatılarak düşüşte ve gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu bildirdi.

    Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

    Mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,57 oranında arttığını ve yıllık un 0,51 puan azalarak yüzde 11,86'ya gerilediğini anımsatan , düşüşte ve gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu bildirdi.

    TCMB'den yapılan değerlendirme şöyle: "Enerji fiyatları, Türk lirasındaki değer kaybına karşın, salgın hastalığa bağlı olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşle önemli oranda azalmıştır.

    Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve ve sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda kalemlerinin enflasyonu yükselmiştir.

    Hizmet enflasyonu bu dönemde sınırlı bir oranda gerilerken, temel mal grubu enflasyonu döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere artış kaydetmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar yükselirken, eğilimleri görece yatay seyretmiştir."

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