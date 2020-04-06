IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronaviris salgınının global ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki global finansal krizden daha kötü olma yolundaki bir resesyonun içine çektiğini bildirdi.
YARDIM ÇABALARINI HIZLANDIRIN
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Georgieva, gelişmiş ekonomileri koronavirüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi.
2008'DEN DAHA KÖTÜ OLMA YOLUNDA
Georgieva, "Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir resesyondayız. Bu resesyon 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda" diye konuştu.
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