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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 09:22
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    • 06.04.2020 09:22
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    Son dakika: 'den korkutan açıklama: Dünya ekonomisi durma noktasına geldi!

    ’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya ekonomisini yerle bir etti. 70 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkanı , durumun 2008 krizinden daha kötü olduğunu söyleyerek dünya ekonomisinin durma noktasına geldiğini ifade etti.

    Dünya ekonomisi durma noktasına geldi!

    Başkanı , koronaviris salgınının global ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki global finansal krizden daha kötü olma yolundaki bir resesyonun ie çektiğini bildirdi.

    YARDIM ÇABALARINI HIZLANDIRIN
    Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Georgieva, gelişmiş ekonomileri koronavirüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi.

    2008'DEN DAHA KÖTÜ OLMA YOLUNDA
    Georgieva, "Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir resesyondayız. Bu resesyon 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda" diye konuştu.

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