Maske satışı yasaklandı mı? Eczane marketlerde maskeler ücretsiz mi? Maskeler parasız mı?

Maske satışı yasaklandı mı? Maskeler parasız mı oldu? Eczane marketlerde maskeler ücretsiz mi? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürerken, Başkan Erdoğan maske satışları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. E-Devlet kapısından da maske siparişi verilebilecek. Peki, maskeler ücretsiz mi? Eczane ve maskelerden alınan maskeler parasız mı?

MASKELER ÜCRETSİZ Mİ?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.