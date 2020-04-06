Kelle paçada satışlar arttı

Virüs ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, kelle paça başta olmak üzere kemik suyuyla yapılan çorbalara büyük ilgi gösteriyor. Kasaplar, talebin yoğun olduğunu belirtiyor. Fiyatları artırmadıklarını söyleyen kasaplar, dana ayağının tekini 15 lira ve kuzu ayağının tekini 5 liradan satıyor.
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