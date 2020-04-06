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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 Gazete
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    Kelle paçada satışlar arttı

    Virüs ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, kelle paça başta olmak üzere kemik suyuyla yapılan çorbalara büyük ilgi gösteriyor.

    Kelle paçada satışlar arttı
    Virüs ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, kelle paça başta olmak üzere kemik suyuyla yapılan çorbalara büyük ilgi gösteriyor. Kasaplar, talebin yoğun olduğunu belirtiyor. Fiyatları artırmadıklarını söyleyen kasaplar, dana ayağının tekini 15 lira ve kuzu ayağının tekini 5 liradan satıyor.

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