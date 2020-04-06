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    • Ekonomi
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    • 06.04.2020 10:21
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    'dan flaş hamle! Sağlık çalışanlarına maske üretecek!

    Son dakika haberi... Teknoloji devleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında harekete geçti. 'su Pazar günü tasarladığını ve şimdi koruyucu giysiler ürettiğini açıkladı. Haftada bir milyondan fazla kalkan yapmayı planlayan Apple, önce sağlık çalışanlarına daha sonra da tüm dünyaya dağıtacak.

    Apple'dan flaş hamle! Tim Cook açıkladı!

    Elektronik firmalarından otomobil üreticilerine kadar şirketler, dünyanın dört bir yanındaki hastaneler için hayati tıbbi ekipman ve malzemeler üretmeye yardımcı olmak amacıyla üretimi değiştiriyor. da onlardan biri.

    Apple 'su Pazar günü tasarladığını ve şimdi koruyucu giysiler ürettiğini tweetledi.

    Teknoloji devi, haftada bir milyondan fazla kalkan yapmayı planlıyor, bu önce sağlık çalışanlarına gönderilecek ve daha sonra küresel olarak dağıtılacak.

    Ayrıca, virüsün yayılmasını önlemek için dünya çapında bağışladığı 20 milyon yüz maskesini de tedarik etti.

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