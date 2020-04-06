6 Nisan gram altın çeyrek altın fiyatları! Altın fiyatları ne kadar oldu? Altında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Cuma günü kırılan rekorun ardından, altında bir zirve daha geldi. Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 355 liraya yükseldi. Yükseliş devam ederken saat 14:00 itibariyle altının gramı 357 liradan alıcı bulmaya başladı. Analistler, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi. İşte, 6 Nisan gram altın çeyrek altın fiyatları!

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Geride bıraktığımız hafta 348 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, yeni haftaya yeni bir rekorla başladı. Çeyrek altın 521 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.619,16 dolar civarında bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR DÜŞÜŞTE

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor. Piyasalarda bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken Çin borsası ise tatil.