6-10 Nisan EBA TV haftalık ders programı! TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri

EBA TV ders programı! 6-10 Nisan TRT EBA TV haftalık ders programı araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci TRT tarafından hazırlanan EBA TV dersleri ile eğitim öğretime devam ediyor. Sürekli yenilenen ders programlarıyla öğrenciler derslerinden geri kalmıyor. Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir. İşte, EBA tarafından açıklanan 6-10 Nisan haftalık ders programı!
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA LİSE DERS PROGRAMI
DERSLER NASIL OLACAK?
İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.
Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.
Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.
Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.
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