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    • Ekonomi
    • 05.04.2020 Gazete
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    Turizmciye dört koldan koruma

    Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konaklama vergisinin yılbaşına ertelendiğini, döviz kazandırıcı işletmelerin kredi garanti kefaletinin yüzde 100'e çıkarıldığını belirterek, "Acente avanslarının geri ödenmesi için otellere kredi paketi oluşturduk. Acentelerle ilgili TÜRSAB aidatları bu yıl alınmayacak" dedi.

    Turizmciye dört koldan koruma
    Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konaklama vergisinin yılbaşına ertelendiğini, döviz kazandırıcı işletmelerin kredi garanti kefaletinin yüzde 100'e çıkarıldığını belirterek, "Acente avanslarının geri ödenmesi için otellere kredi paketi oluşturduk. Acentelerle ilgili TÜRSAB aidatları bu yıl alınmayacak" dedi. Sektörde 5-6 ay çalışan personelin askıda tutulduğunu hatırlatan Ersoy, "Bu kişiler de kısa çalışmadan yararlanacak" diye konuştu.

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