Turizmciye dört koldan koruma

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konaklama vergisinin yılbaşına ertelendiğini, döviz kazandırıcı işletmelerin kredi garanti kefaletinin yüzde 100'e çıkarıldığını belirterek, "Acente avanslarının geri ödenmesi için otellere kredi paketi oluşturduk. Acentelerle ilgili TÜRSAB aidatları bu yıl alınmayacak" dedi. Sektörde 5-6 ay çalışan personelin askıda tutulduğunu hatırlatan Ersoy, "Bu kişiler de kısa çalışmadan yararlanacak" diye konuştu.
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