Turizmciye dört koldan koruma

konaklama vergisininyılbaşına ertelendiğini, dövizkazandırıcı işletmelerin kredigaranti kefaletinin yüzde 100'eçıkarıldığını belirterek, "Acenteavanslarının geri ödenmesi içinotellere kredi paketi oluşturduk.Acentelerle ilgili TÜRSAB aidatlarıbu yıl alınmayacak" dedi. Sektörde5-6 ay çalışan personelin askıdatutulduğunu hatırlatan Ersoy,"Bu kişiler de kısa çalışmadanyararlanacak" diye konuştu.