Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.04.2020 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2020 10:48
    ABONE OL

    Son dakika: 93 ilaç geri ödeme listesine alındı! açıkladı!

    Son dakika haberleri... 93 ilaç geri ödeme listesine alındı! "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." ifadelerini kullandı.

    93 ilaç geri ödeme listesine alındı!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson, 7'si astım-KOAH olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, bazı ilaçları daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

    "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 564'e ulaştı. Vatandaşlar ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim."

    Öte yandan. yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlardan bazıları şu şekilde: "2 kanser ilacı, 2 epilepsi ilacı, 3 parkinson ilacı, 7 kalp ilacı, 6 diyabet ilacı, 7 astım-KOAH ilacı"

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: 93 ilaç geri ödeme listesine alındı! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri